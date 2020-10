Vignetta su Erdogan, Turchia avvia una procedura giudiziaria contro Charlie Hebdo

La Procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese Charlie Hebdo per la caricatura del presidente Recep Tayyip Erdogan pubblicata sulla copertina della sua nuova edizione. "Condanniamo con la più grande fermezza l'ultima edizione del periodico che non ha rispetto per alcun credo, alcuna sacralità e alcun valore", aveva affermato in precedenza il portavoce del capo del governo turco.