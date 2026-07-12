Vietnam, si ribalta motoscafo con turisti indiani: almeno 15 morti

Almeno 15 persone hanno perso la vita quando un motoscafo con 36 persone a bordo - 32 turisti indiani e quattro membri dell'equipaggio - si è capovolto al largo dell'isola vietnamita di Phu Quoc. Lo ha riferito il portale VNExpress. "Un motoscafo che trasportava 32 turisti indiani, insieme a quattro membri dell'equipaggio, è naufragato a Phu Quoc, l'isola più grande del Vietnam, provocando la morte di 15 persone", ha riferito il quotidiano, citando le autorità della zona economica speciale di Phu Quoc. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Un rappresentante della Ocean Pear Island Company, la società che gestisce l'imbarcazione, ha dichiarato che il comandante aveva una vasta esperienza nella conduzione di navi passeggeri, ha aggiunto il portale.