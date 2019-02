Vietnam, oggi ad Hanoi il secondo summit tra Trump e Kim

Al via il secondo summit tra Donald Trump e Kim Jong-un che si vedranno attorno alle 18:30 (le 12:30 in Italia) al Sofitel Legend Metropole Hotel di Hanoi, in Vietnam . L'incontro sarà l'occasione per un primo round negoziale sulla denuclearizzarione, sul miglioramento dei rapporti bilaterali e sulla pace duratura. Il programma prevede un meeting "one-on-one" tra i due leader di 20 minuti e poi una "social dinner" aperta ai più stretti collaboratori.

Trump: "Con denuclearizzazione, potenziale economico imponente per Pyongyang" - In attesa dell'incontro ufficiale Trump ha affidato a Twitter alcune considerezioni sul possibile futuro della Corea del Nord, parlando di "imponente" potenziale economico del Paese in caso di denuclearizzazione. "Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare". Il potenziale, aggiunge, "è imponente, un'opportunità grande, come quasi mai accaduto nella storia per il mio amico Kim Jong-un. Lo sapremo piuttosto presto - Molto interessante!".



Il programma di Kim Jong-un - Dopo il summit con Trump, Kim Jong-un resterà in Vietnam per altri due giorni, seguendo la formula della "visita ufficiale di amicizia". Lo rende noto la Kcna, secondo cui il leader nordcoreano è stato messo martedì al corrente sullo stato dei colloqui operativi con gli Usa in vista degli incontri col tycoon. Nella visita all'ambasciata del Nord fatta martedì, Kim ha sollecitato i diplomatici a più impegno per approfondire la cooperazione col Vietnam.