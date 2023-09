Vietnam, incendio in un condominio ad Hanoi: almeno 56 morti

Nella capitale del Vietnam, Hanoi, un incendio in un condominio di nove piani ha ucciso almeno 56 persone (tra cui quattro bambini) mentre altre 37 sono in cura negli ospedali.

Lo hanno riferito i media statali, citando la polizia. Delle 56 vittime accertate, le forze dell'ordine hanno identificato 39 cadaveri, ha riferito il quotidiano statale Viet Nam News. Le forze dell'ordine hanno comunicato di aver arrestato il proprietario del condominio andato a fuoco e che le indagini per stabilire le cause e verificare il rispetto delle normative antincendio sono tuttora in corso. Nel palazzo vivevano 150 persone.