Vietnam, al via il secondo giorno di summit tra Trump e Kim Jong-un | Pyongyang: voglio denuclearizzare

Trump: "Non c'è fretta, serve il giusto accordo" - Il presidente degli Stati Uniti ha comunque sottolineato che "non c'è fretta" per la denuclearizzazione della Corea del Nord, mentre lo è "raggiungere il giusto accordo". "Apprezzo molto che non ci siano più test nucleari e di missili. Di nuovo, non ho fretta. Non vogliamo i test, noi abbiamo sviluppato qualcosa di veramente speciale su quello". Trump ha aggiunto di avere rispetto per "il generale Kim e il suo Paese".



Kim non risponde alla domanda sui diritti umani - Da parte sua il leader nordcoreano ha affermato che allo stato attuale "sento che ci saranno risultati". Il "supremo comandante" aveva detto poco prima che si impegnerà per raggiungere i risultati attesi anche dalla comunità internazionale e che sta avendo "un grande dialogo" con il tycoon. Lo slancio inedito del leader di Pyongyang per le domande dei media stranieri si blocca improvvisamente di fronte a una sui diritti umani in Corea del Nord. E' il presidente Usa, in base alle immagini filmate all'inizio di uno dei meeting allargati, a correre in suo soccorso: "Stiamo discutendo di tutto".



Il programma - Dopo aver concluso il loro secondo colloquio bilaterale, hanno dato vita ai primi incontri allargati con i più stretti collaboratori. Nel cortile con piscina del Metropole hotel di Hanoi, le telecamere hanno ripreso i due leader e le due inseparabili interpreti, insieme al segretario di Stato Mike Pompeo e la sua controparte, il "braccio destro" del leader nordcoreano Kim Yong-chol, ex generale ed ex numero uno dei servizi segreti militari.



Kim, nei giorni scorsi, si è recato a Washington per il via libera finale del summit, vedendo anche Trump alla Casa Bianca. In base al programma dei lavori, gli incontri allargati andranno avanti per quasi due ore. Poco prima di mezzogiorno ci sarà il pranzo di lavoro e, infine, la cerimonia di firma alle 14:05 (le 8:05 in Italia) della dichiarazione congiunta i cui contenuti sono incerti, mancando elementi sui passi concreti per la denuclearizzazione e sulle concessioni da parte Usa. Alle 15:50 (9:50 in Italia), Trump terrà la conferenza stampa al suo hotel JW Marriott sui risultati del summit.