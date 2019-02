Summit in Vietnam, Donald Trump a Kim Jong-un: "Sarà un successo"

Kim Jong-un: "Tra noi relazione speciale" - I due Paesi "hanno superato la sfiducia" maturata dopo il primo summit, ha aggiunto Kim, assicurando il "massimo impegno" per la riuscita e di volere risultati che siano graditi a tutti. Per il secondo summit, tuttavia, "c'e' voluta molta pazienza" e ora "questo rapporto è diventato una relazione speciale"



Trump: "Progresso più grande è la nostra relazione" - Il progresso "più grande" nelle relazioni Usa-Corea del Nord è stata la "nostra relazione", ha aggiunto Donald Trump.



Le considerazioni di Trump prima dell'incontro - Prima dell'incontro, l'inquilino della Casa Bianca su Twitter aveva fatto alcune considerezioni sul possibile futuro della Corea del Nord, parlando di "imponente" potenziale economico del Paese in caso di denuclearizzazione. "Il Vietnam - aveva scritto il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare". Il potenziale, aveva aggiunto, "è imponente, un'opportunità grande, come quasi mai accaduto nella storia per il mio amico Kim Jong-un. Lo sapremo piuttosto presto - Molto interessante!".



Il programma di Kim Jong-un - Dopo il summit con Trump, Kim Jong-un resterà in Vietnam per altri due giorni, seguendo la formula della "visita ufficiale di amicizia". Lo rende noto la Kcna, secondo cui il leader nordcoreano è stato messo martedì al corrente sullo stato dei colloqui operativi con gli Usa in vista degli incontri col tycoon. Nella visita all'ambasciata del Nord fatta martedì, Kim ha sollecitato i diplomatici a più impegno per approfondire la cooperazione col Vietnam.