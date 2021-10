Vienna: casa di appuntamenti regala un buono di 30 euro a chi si vaccina

Ogni mezzo è buono per dare una spinta alla campagna vaccinale. E così a Vienna la casa di appuntamenti " Funpalast " ha deciso di regalare un buono da 30 euro da utilizzare con le prostitute ogni neo vaccinato . Un'iniziativa che serve a entrambe le cause. Infatti oltre a spingere alla vaccinazione, il proprietario del locale spera di recuperare in questo modo buona parate dei clienti persi a causa della pandemia.

Cristoph Lielacher, proprietario del "Funpalast" ha chiamato l'iniziativa "La lunga notte del vaccino". Certo, non per tutti potrebbe essere facile spiegare del perché si è andati proprio in una casa di prostituzione per vaccinarsi. Ma Lielacher ha pensato anche a questo, consigliando ai propri clienti di raccontare di essere stati a vaccinarsi vicino al monumento a Gustav Klimt che si trova nei paraggi del locale.

L'iniziativa si rivolge soprattutto ai migranti, che sono una parte consistente della clientela del "Funpalast". E chissà che da adesso non si organizzino anche gite dall'Italia...