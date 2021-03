Via libera dell'Ema al super stabilimento Pfizer-Biontech da miliardi di dosi di vaccino

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato le certificazioni al sito di produzione BioNTech-Pfizer a Marburg. Lo stabilimento tedesco è chiamato a collaborare in maniera intensiva alla produzione di due miliardi di dosi di vaccino anti-Covid entro il 2021. "BioNtech Marburg è uno dei più grandi siti di produzione di vaccino mRNA in Europa e del mondo con una capacità di produzione fino a un miliardo di dosi", si legge in una nota di Pfizer.

Il vaccino "BioNTech - si legge nella nota - prevede di essere in grado di produrre 250 milioni di dosi di vaccino nella prima metà del 2021, con i primi lotti prodotti nello stabilimento di Marburg da consegnare per la seconda metà di aprile". "Aumentare la capacità di produzione di vaccini in Europa è la nostra priorità. Accolgo con favore la decisione dell'Ema di approvare il sito di Halix in Olanda per AstraZeneca e di Marburg in Germania per BioNTech-Pfizer". Più siti produttivi significa un accesso più rapido ai vaccini per i cittadini europei". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Ema autorizza anche sito AstraZeneca di Halix - Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato anche il sito di produzione olandese Halix per il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca. "Il sito si trova a Leida e porterà a quattro il numero totale di siti di produzione autorizzati per la produzione della sostanza attiva del vaccino", si legge nella nota diffusa dall'Ema.

Pfizer conferma: Thermo Fisher Monza nella produzione vaccino - In queste ore Pfizer Italia ha anche confermato che la società Thermo Fisher di Monza sosterrà la produzione e la fornitura globale di BNT 162b2, ovvero il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. "Siamo lieti di poter contare da oggi anche sulla collaborazione con Thermo Fisher. Il sito monzese si occuperà dell'infialatura e del confezionamento, a supporto della nostra catena di fornitura globale integrata" si legge in una nota dell'azienda statunitense. "Pfizer e BioNTech - si legge in una nota delle aziende - continuano a impegnarsi per accrescere la capacità produttiva del vaccino anti - COVID-19 e superare l'obiettivo dei 2 miliardi di dosi entro il 2021, prevedendo l'espansione non solo della capacità di produzione dei nostri siti, ma anche l'aumento dei fornitori per i materiali chiave e delle opzioni di produzione a contratto nella nostra catena di fornitura".

Vaccino Pfizer si può conservare a temperature standard farmaci - L'Ema ha espresso un "un parere positivo per consentire il trasporto e la conservazione delle fiale del vaccino BioNTech/Pfizer a temperature comprese tra -25 e -15 ° C (ovvero la temperatura dei congelatori per farmaci

standard) per un periodo una tantum di due settimane". Lo riferisce l'agenzia europea del farmaco, precisando che "questa è un'alternativa alla conservazione a lungo termine delle fiale a una temperatura compresa tra -90 e -60 ° C". Secondo l'Ema si "prevede che faciliti la rapida introduzione e distribuzione del vaccino nell'Ue riducendo la necessità di condizioni di conservazione a temperature estremamente basse".