AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue 

Ansa

"Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi" di AstraZeneca "rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. "L'Europa - ha quindi aggiunto - dovrebbe diventare entro la fine dell'anno il leader mondiale nella produzione di vaccini contro il coronavirus, grazie a 52 fabbriche che prenderanno parte al processo".