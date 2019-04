Via della Seta, Xi promette standard finanziari di alta qualità

Il presidente cinese Xi Jinping promette standard finanziari "di alta qualità" per la nuova Via della Seta, l'ambizioso piano infrastrutturale di connessione tra Asia, Africa ed Europa, insieme alla "sostenibilità commerciale e fiscale dei progetti perché possano centrare i target". Xi ha detto inoltre di volere "una cooperazione aperta, verde e trasparente" rafforzata dalla "tolleranza zero alla corruzione".