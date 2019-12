Vertice sull'Ucraina, Putin e Zelensky ottimisti a Parigi: c'è l'impegno per attuare il cessate il fuoco

Zelensky, l'ultimo arrivato al 'grande gioco' dei vertici internazionali, è sembrato a tratti spaesato ed è stato aiutato dal padrone di casa, Emmanuel Macron, a trovare il suo posto alla tavola rotonda, piazzata in una saletta dell'Eliseo, in cui i quattro si sono seduti per il vertice del formato Normandia. Prima il programma prevedeva i bilaterali Zelensky-Macron e Putin-Merkel, poi il cambio di coppia (Putin-Macron, Zelensky-Merkel). Quindi i negoziati a quattro, seguiti dal primo incontro privato tra Putin e Zelensky, durato a quanto pare 15 minuti. I leader si sono poi rivisti alla cena di lavoro, proseguita ben oltre le iniziali previsioni. Ed è qui che sembrerebbe essere iniziato il lavoro vero, per limare le parole da includere nel comunicato congiunto prima della conferenza stampa.

Il presidente ucraino ha potuto contare su una folta schiera di consiglieri ad assisterlo nei vari punti in programma. Zelensky aveva evidenziato tre argomenti chiave del vertice: un ulteriore scambio di prigionieri, un cessate il fuoco e le elezioni locali nel Donbass. Sul primo punto Zelensky annuncia che a dicembre si terrà un nuovo importante scambio di prigionieri con i separatisti pro Mosca. Sugli accordi di Minsk, passa la linea Merkel che chiede di attuarli pienamente. "Restano la base dei lavori del Quartetto Normandia e i suoi Stati membri tengono alla loro piena attuazione", si legge nella dichiarazione congiunta.

L'altro tema caldo è quello del rinnovo del contratto di fornitura del gas a Kiev, che scade il 31 dicembre 2019. Trovare un'intesa per rinnovarlo è interesse sia di Zelensky che di Putin. Anche su questo fronte qualcosa è trapelato. E cioè che serviranno ulteriori negoziati in diversi formati - bilaterali e trilaterali con la Commissione Europea - per arrivare a un accordo. Un nuovo vertice sull'Ucraina del Quartetto Normandia si terrà tra quattro mesi.