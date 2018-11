Vertice Libia, Conte: "Serve inclusione" | La Turchia abbandona il summit: "Profonda delusione"

"Il meeting informale di stamattina a margine della Conferenza sulla Libia di Palermo è stato presentato come un incontro tra i protagonisti del Mediterraneo. Ma questa è un'immagine fuorviante che noi condanniamo. Per questo lasciamo questo incontro profondamente delusi". Lo ha detto il vicepresidente turco, Fuat Oktay, lasciando Villa Igiea a lavori non ancora conclusi. "Qualcuno all'ultimo minuto ha abusato dell'ospitalità italiana", ha aggiunto senza mai nominare il generale Khalifa Haftar. "Sfortunatamente la comunità internazionale non è stata capace di restare unita".