Summit Palermo, Conte: "Lavoriamo per ridurre la distanza tra le parti in Libia"

"La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani", ha spiegato il premier italiano. "Il percorso verso la stabilità della Libia è complesso e non prevede scorciatoie o soluzioni miracolistiche". "Dobbiamo essere consapevoli che dopo questo evento rimarranno da superare molti ostacoli - ha continuato -. Tuttavia, ritengo che la vostra partecipazione rappresenti di per sé un segnale estremamente positivo e incoraggiante di attenzione e unità d'intenti".



Conte ad Haftar: "Il tuo contributo è importante" - "Il tuo contributo per questa Conferenza è importante". Lo ha sottolineato, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso del colloquio con il generale Khalifa Haftar. Haftar, si apprende ancora, avrebbe risposto ricordando a Conte che lui stesso aveva promesso al premier italiano la sua presenza a Palermo per il summit sulla Libia. Dopo l'incontro, in una apparizione a sorpresa in sala stampa, Conte ha fatto sapere di avere avuto con Haftar "un breve scambio. Ci eravamo già visti a Roma, ci siamo detto che siamo qui per risolvere dei problemi e ci impegneremo a risolverli".



Medved diserta la cena - Il premier russo Dmitrij Medvedev è arrivato a Palermo per partecipare alla Conferenza sulla Libia ma ha deciso di cenare in un ristorante di Monreale, non partecipando alla cena ufficiale delle delegazioni a Villa Igiea.



Sarraj: "Iniziativa di Palermo è importante" - In un breve scambio a margine della cena di benvenuto a Villa Igiea il premier del governo nazionale libico Fayez Sarraj ha riconosciuto a Giuseppe Conte l'importanza dell'iniziativa di Palermo per la Libia. A quanto si apprende, il premier italiano ha risposto che ora in Libia bisogna fare passi in avanti.