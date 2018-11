Libia, Conte: "Sto lavorando a un compromesso tra Sarraj e Haftar"

Al summit di Palermo sulla Libia "mi aspetto che Haftar ci sia. La sua visione non è coincidente con quella di Sarraj", ma "ciò non significa che sia esclusa la possibilità di un compromesso". Lo dice il premier Conte in un'intervista su La Stampa in cui sottolinea la "determinazione dell'Italia a fare di Palermo un momento cruciale della stabilizzazione della Libia". "L'Italia ha la responsabilità e la capacità di svolgere questo ruolo", ha aggiunto.

Ruolo dell'Italia nella crisi libica - In un'intervista alla Stampa il presidente del Consiglio spiega: "Ho incontrato di persona, e a lungo, tanto Sarraj che Haftar. Ho raccolto forti incoraggiamenti e testimonianze di stima che mi confortano nella strada intrapresa. Credo che l'Italia abbia la responsabilità e la capacità di svolgere un ruolo utile in questo processo così come nell'intera area mediterranea" e chiarisce che "gli oppositori sono tali fintanto che vi sarà spazio per agende nascoste e interessi contraddittori".



Superare lo stallo - "L'Italia e la comunità internazionale sostengono l'operato dell'Onu - riprende -. Occorre superare lo stallo in cui versa da tempo il processo politico libico. Ma soprattutto occorre prevenire l'escalation di violenza di cui abbiamo avuto un ampio assaggio nei mesi scorsi. Il popolo libico chiede stabilità e benessere ed è su questa linea, concreta e inclusiva, che ci siamo mossi per preparare la conferenza di Palermo".



Assenti Merkel e Macron - Il summit "riunisce intorno a uno stesso tavolo i principali attori libici e il massimo livello politico di Paesi quali Algeria, Tunisia, Egitto, Ciad, Niger, Grecia e Malta", osserva il premier. Sulle assenze di alcuni leader politici, da Merkel e Macron a Trump e Putin, "ho parlato con molti leader internazionali e da tutti ho raccolto interesse e sostegno, a prescindere dalle singole partecipazioni". In merito all'ambasciatore Perrone, "dopo Palermo faremo una valutazione definitiva e assumeremo una decisione".



Tav, "ascolterò i cittadini" - Conte parla anche del nodo Tav e assicura che darà ascolto alla "opinione dei cittadini che in modo educato e composto hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici. Il dossier dell'Alta velocità sarà esaminato con cura come fatto su Ilva e Tap - afferma -. Respingo le polemiche politiche che vorrebbero accreditare questo governo come il governo che sa opporre solo dei no", e sottolinea di essere al lavoro per "realizzare il più significativo piano di investimenti mai progettato, condito dalla semplificazione normativa e burocratica".