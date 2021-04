Venezuela, uccisi otto soldati alla frontiera con la Colombia

Afp

Otto soldati sono morti in scontri con gruppi armati irregolari entrati dal territorio colombiano nello Stato di Apure. Alcuni giorni fa il ministero della Difesa aveva anticipato che "vi era stata perdita di vite umane da parte della Forza armata nazionale bolivariana" nei combattimenti in corso da oltre un mese alla frontiera con la Colombia. Secondo i media venezuelani, sarebbero almeno 16 i militari caduti dall'inizio dei combattimenti in Apure.