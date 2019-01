Venezuela, Stati americani senza maggioranza per Guaidò presidente

Una mozione per riconoscere Juan Guaidò come presidente incaricato del Venezuela non è riuscita a ottenere la maggioranza tra i Paesi membri dell'Osa. Lo riferiscono i media sudamericani, precisando che si tratta di un'iniziativa di valore unicamente politico. Soltanto 16 delle 35 nazioni dell'Organizzazione degli Stati americani si sono messe d'accordo per sottoscrivere l'appoggio a Guaidò, con la richiesta di elezioni il più presto possibile.