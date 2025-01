Il Venezuela ha annunciato di aver ridotto a tre il numero di diplomatici che possono essere accreditati presso le ambasciate francese, italiana e olandese a causa della risposta "ostile" dei loro governi all'insediamento del presidente Nicolas Maduro per il terzo mandato. Il ministero degli Esteri venezuelano ha aggiunto che i diplomatici avrebbero bisogno di "autorizzazione scritta per viaggiare per più di 40 chilometri da Plaza Bolivar" nel centro di Caracas.