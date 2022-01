Venezuela, raccolta firme per referendum contro Maduro: è un flop

Ansa

Scarsa partecipazione ma fortunatamente senza incidenti: si è così svolta la Giornata organizzata dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) in Venezuela per raccogliere firme per indire un referendum per la revoca del mandato del presidente Nicolás Maduro. In un comunicato, riferisce Union Radio di Caracas, il Cne ha assicurato che "il processo di raccolta delle firme per attivare il referendum di revoca si è svolto regolarmente". Promossa originariamente dall'opposizione venezuelana, e soprattutto dalla coalizione Mover, l'iniziativa mirante a rimuovere dal suo incarico Maduro, giunto a metà del suo mandato, è stata boicottata dai promotori che l'hanno definita "una truffa" e "incostituzionale".