"Sconfiggeremo ancora una volta questo colpo di stato, non c’è nessuno che possa farlo con la coscienza di un intero popolo, non c'è nessuno che possa farlo con la forza morale di un'istituzione come la nostra, le Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB)", ha aggiunto López, come riporta El Universal, "è tempo di agire e di essere leali verso il Paese e le sue istituzioni". Intanto L'Assemblea nazionale (il parlamento) del Venezuela è riunita a Caracas per una discussione sulle violenze registrate nel Paese per contestare la rielezione del presidente Nicolas Maduro. Il Parlamento - saldamente controllato dalla maggioranza espressione del presidente - dovrebbe votare una mozione di condanna degli "attacchi di violenza fascista e terrorista" orchestrati da "settori dell'ultradestra".