Venezuela, "prigionieri nudi e torturati": il video shock pubblicato da Tajani

"Sono immagini forti, ma non possiamo voltarci dall'altra parte". Così l'eurodeputato di Forza Italia Antonio Tajani commenta sui social un video shock in cui si vedono decine di persone sdraiate a terra e senza vestiti, mentre due galli camminano sui loro corpi. Il filmato è stato pubblicato dallo stesso Tajani, che su Twitter denuncia "l'ennesima violazione dei diritti umani in Venezuela. Questo è il trattamento che ricevono i detenuti oppositori del regime di Maduro. E' ora di fermarlo, senza se e senza ma".