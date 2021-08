ansa

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha affermato che il dialogo con l'opposizione radicale guidata da Juan Guaidó e i preparativi per la stesura di un documento d'intesa procedono bene. "Il cammino secondo noi è cercare soluzioni, capirsi e ascoltarsi", ha evidenziato. Il capo dello Stato ha infine ricordato che tra i punti non negoziabili che il governo promuoverà per la stabilità "c'è la revoca di tutte le sanzioni contro il Paese".