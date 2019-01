Venezuela, Pompeo: "Non ritiriamo i nostri diplomatici da Caracas"

Gli Stati Uniti non ritireranno i propri diplomatici da Caracas, come chiesto da Nicolas Maduro, perché non lo riconoscono come legittimo presidente e quindi "non considerano che abbia l'autorità legale per rompere le relazioni diplomatiche con gli Usa". Lo afferma il segretario di Stato, Mike Pompeo, invitando "tutte le parti ad astenersi da misure non coerenti con i privilegi e le immunità" dei diplomatici.