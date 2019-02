Venezuela, Mogherini: "Ue esclude sostegno a escalation militare"

"Abbiamo escluso categoricamente sostegno o comprensione per qualsiasi escalation militare in Venezuela o intorno al Paese". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini, al termine del Consiglio dei ministri riguardo la situazione di coas politico e sociale del Paese sudamericano. "Come Ue dobbiamo lavorare per evitare che gli aiuti umanitari siano usati per propositi diversi", ha concluso.