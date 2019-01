Venezuela, Mogherini su Maduro: "Elezione non democratica"

Netta presa di posizione dell'Alto rappresentate Ue, Federica Mogherini, nel giorno del giuramento di Nicolas Maduro per il suo secondo mandato come presidente del Venezuela. "Le elezioni presidenziali in Venezuela non sono state né libere né eque, il risultato manca di qualunque credibilità. L'Europa se ne rammarica", ha detto. L'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha approvato una risoluzione con cui non riconosce la legittimità di Maduro.