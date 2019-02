Venezuela, Moavero: Maduro illegittimo, nuove elezioni libere e democratiche

"Il governo italiano ritiene che le ultime elezioni presidenziali in Venezuela siano state inficiate nella loro correttezza, equità e legalità e non attribuiscono dunque legittimità a chi le ha vinte, Nicolas Maduro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, aggiungendo: "Il governo italiano chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche in Venezuela".

M5s e Lega impegnano quindi il governo "a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale".



"Secondo il governo la situazione è complessa, bisogna prevenire nuove violenze ed è importante favorire il dialogo, se possibile la riconciliazione nazionale", ha sottolineato Moavero. "Le nuove elezioni presidenziali restano per noi la via per una soluzione", ha aggiunto il titolare della Farnesina, sottolineando che "restano valide le elezioni dell'Assemblea nazionale tenute successivamente".



M5s: non riconosciamo né Maduro né Guaidò - "Non riconosciamo Maduro ma nemmeno un presidente che si autoproclama come Guaidò", ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) a Omnibus su La7.