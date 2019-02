Venezuela, il ministro Moavero incontra una delegazione dell'autoproclamato presidente Guaidò

Incontro al Viminale con Salvini - L'incontro, avvenuto anche a nome del premier, Giuseppe Conte, si è svolto alla Farnesina. Al Viminale, invece, la delegazione venezualana è stata ricevuta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



La telefonata tra Salvini e Guaidò - E nel corso dell'incontro c'è stata una "telefonata cordiale" tra il vicepremeir e Guaidò. Secondo quanto riferito dal Viminale, Salvini "ha confermato la dura presa di posizione nei confronti di Maduro" e il "pieno sostegno al percorso costituzionale per arrivare al più presto a elezioni libere". Il vicepremier ha anche assicurato la "massima attenzione affinché venga salvaguardata l'incolumità di Guaidò e della sua famiglia in questa fase delicata".



Guaidò: "Sconcerto per la posizione italiana" - L'autoproclamato presidente del Venezuela ha però espresso "profondo sconcerto" per la posizione politica italiana sulla crisi del suo Paese. "Non capiamo perché il Paese europeo a noi più vicino non prenda una posizione chiara e netta contro il dittatore Nicolas Maduro e non chieda libere elezioni sotto l'egida della comunità internazionale e lo sblocco degli aiuti umanitari", ha sottolineato.



La crisi politica e umanitaria in Venezuela - II venezuelani hanno espresso riconoscenza a Matteo Salvini per la vicinanza e solidarietà dimostrate e l’attenzione per risolvere l'attuale crisi umanitaria che sta colpendo tutti i venezuelani e anche più di 100 mila italiani che vivono in Venezuela. Il Paese sudamericano è alle prese con una grave crisi politica da quando, il 10 gennaio, Nicolas Maduro ha iniziato il suo secondo mandato a seguito di elezioni che molti governi stranieri hanno rifiutato di riconoscere. Motivo per cui, il 23 gennaio Juan Guaidò, leader dell’Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, si è dichiarato presidente ad interim ricevendo l'approvazione e il sostegno di numerois Paesi.