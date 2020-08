Venezuela, Maduro concede l'indulto a 110 prigionieri politici

Il presidente venezuelano Maduro ha concesso un indulto a 110 "prigionieri politici", tra cui degli stretti collaboratori del leader dell'opposizione Guaidò. "L'intenzione del governo bolivariano - ha precisato il ministro della Comunicazione Jorge Rodríguez - è approfondire il processo di riconciliazione nazionale in uno spirito di unione, affinché le questioni politiche siano risolte per via pacifica" in vista delle elezioni del 6 dicembre.