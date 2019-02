Venezuela, Maduro dice "no" agli Stati Ue: non ci saranno nuove presidenziali

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha rifiutato l'ultimatum imposto da sette Paesi europei a indire elezioni anticipate dopo l'autoproclamazione a capo di Stato da parte di Juan Guaidò. Il gruppo di Stati Ue, tra cui Francia, Gran Bretagna e Spagna, avevano dato tempo a Maduro fino a domenica per indire le presidenziali, altrimenti avrebbero riconosciuto il leader dell'opposizione come presidente ad interim. "Non cederò", ha affermato Maduro.