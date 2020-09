Venezuela, Maduro annuncia l'arresto di una "spia americana"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato l'arresto di una "spia americana" nei pressi di due raffinerie, dopo che le autorità hanno sventato un complotto per "causare un'esplosione" in un altro complesso petrolifero. "Venerdì abbiamo catturato una spia americana a lavoro nello Stato di Falcon sulle raffinerie Amuay e Cardon", ha dichiarato Maduro in un messaggio televisivo.