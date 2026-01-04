Venezuela, il raid Usa blocca anche Leonardo DiCaprio: salta la premiazione

La star di Hollywood non ha potuto raggiungere Palm Springs International Film Festival per la chiusura dello spazio aereo sui Caraibi, imposta per la cattura di Maduro. Ha inviato un videomessaggio
Il videomessaggio dai Caraibi di Leonardo DiCaprio trasmesso alla cerimonia di premiazione dei Palm Springs International Film Awards © Afp
Leonardo DiCaprio è stato costretto a saltare il Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival a causa delle restrizioni sui voli messe in atto dagli Usa in funzione del loro raid sul Venezuela per la cattura di Nicolas Maduro. Lo scrive Variety, spiegando che la star di Hollywood non è stato in grado di lasciare la località di St. Barts nei Caraibi dove è stato fotografato in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in vista del nuovo anno. DiCaprio avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per la sua interpretazione in "One Battle After Another" di Paul Thomas Anderson. Pur di essere presente, ha inviato un videomessaggio.
L'attore è riuscito a partecipare alla cerimonia a Palm Spring inviando agli organizzatori un videomessaggio registrato da trasmettere in sala, durante la cerimonia. Così il suo discorso di ringraziamento è stato riprodotto dopo un omaggio da parte dei co-protagonisti di "One Battle After Another", Teyana Taylor e Chase Infiniti.
Così, virtualmente, DiCaprio ha ricevuto il Desert Palm Achievement Award, come miglior attore, durante la 37esima edizione dei Palm Springs International Film Awards al Palm Springs Convention Center in California.
"Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei viaggi e restrizioni dello spazio aereo. Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirare e siamo lieti di celebrarlo con il Desert Palm Achievement Award questa sera", ha dichiarato il Festival in una nota, prima che l'attore si presentasse alla cerimonia in videocollegamento dai Caraibi.
Anche l'aeroporto internazionale di Palm Springs ha pubblicato online le restrizioni di viaggio che hanno avuto un impatto sullo spazio aereo della California meridionale e causato ritardi. I voli in partenza sono stati segnalati come "sospesi a terra", sebbene gli arrivi siano proseguiti regolarmente o siano stati dirottati. DiCaprio era in vacanza al largo della costa di St. Barts con Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sánchez durante le festività di Capodanno.