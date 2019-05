Venezuela, leader opposizione: non temo carcere, non torno indietro

Il leader oppositore venezuelano Leopoldo Lopez ha affermato di non avere paura "né del carcere né del presidente Nicolás Maduro", ma che tuttavia continuerà a restare come "ospite" nell'ambasciata della Spagna a Caracas. "Non voglio tornare in carcere, è un inferno. Ma non ne ho paura e non ho paura della dittatura", ha aggiunto. Lopez ha poi sostenuto che "l'insurrezione" guidata assieme a Juan Guaidò "ha creato una frattura nel regime".