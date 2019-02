Venezuela, la Russia prepara una propria bozza di risoluzione Onu

La Russia ha in programma di sottoporre al Consiglio di sicurezza dell'Onu una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela, in risposta a quella proposta dagli Stati Uniti che prevede nuove elezioni. Lo riferisce la Tass. "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu fa appello affinché la situazione in Venezuela sia risolta con mezzi pacifici", afferma la risoluzione proposta da Mosca.