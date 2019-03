Venezuela, l’intervista esclusiva delle "Iene" a Guaidó: “Siamo in dittatura, non è questione di destra o sinistra”

“Siamo in una dittatura, non è questione di destra o sinistra, ma di umanità”. Così Juan Guaidó, presidente dell'assemblea nazionale del Venezuela parla del governo di Nicolas Maduro ai microfoni delle “Iene”. Alle domande del giornalista, Guaidó risponde con il sorriso: “Posso parlare qui perché ho un grande appoggio popolare e forse sono stato più fortunato di altri”. Ma Maduro, continua il leader dell'opposizione, “è un dittatore, anche se non gli piace essere chiamato in questo modo”.



Guaidò non risparmia i dettagli della vicenda e del contrasto emerso dopo la decisione di circa 60 Paesi di riconoscerlo come presidente. Ma alle domande sul rapporto tra Salvini e Putin, il leader dell'opposzione risponde solo parzialmente e quando la trasmissione gli chiede di dire in inglese che è amico di Trump, dice: “Siamo amici di chiunque abbia a cuore la libertà democratica”. Secondo Guaidò, oggi, solo il 9,11% crede ancora a Maduro. Ma, conclude: “Servono le elezioni o ci sarà un golpe militare interno”.