Venezuela, Guaidò annuncia l'ingresso dei primi aiuti umanitari

"Oggi, 23 febbraio, il popolo si mobilita a Caracas e in tutte le città del Paese. Andiamo tutti in strada per difendere la nostra indipendenza, con coscienza e gioia. Non ci sarà alcuna guerra nella patria di Bolivar e Chávez, qui trionferà la pace. Il Venezuela si rispetta". Lo ha dichiarato in un tweet il presidente venezuelano Nicolas Maduro, riferendosi alle mobilitazioni in appoggio al suo governo convocate per oggi in tutto il Paese.