Venezuela, Guaidò ai militari: con noi per la fine dell'usurpazione | Maduro: stiamo sventando un golpe

Di nuovo alta tensione in Venezuela, dove il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, ha lanciato un appello per una rivolta militare. In un video Guaidò appare in una base aerea a Caracas affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez, liberato dai militari. "Quale presidente incaricato e legittimo capo delle forze armate convoco tutti militari a seguirci nelle nostre azioni", ha annunciato Guaidò. Maduro: stiamo sventando un tentativo di golpe.