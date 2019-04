Venezuela, Guaidò ai militari: con noi in fase finale usurpazione | Maduro: stiamo sventando un golpe

Governo: stiamo sventando un tentativo di golpe - "Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira (il principale accesso alla città) per promuovere un colpo di Stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica", ha detto il ministro dell'Informazione di Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez. "A questo tentativo si è unita l'ultradestra golpista e assassina, che ha annunciato il suo piano violento da mesi. Chiamiamo il popolo alla massima allerta".



Appello dei sostenitori di Maduro: "Difendiamolo" - Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello ha invitato tutti i chavisti a recarsi al Palazzo presidenziale di Miraflores per difendere la Costituzione ed il presidente Nicolas Maduro. "Stiamo sventando un tentativo di golpe di un piccolo gruppo dell'ultradestra appoggiato da ex militari, da pochi elementi dei servizi di intelligence Sebin e dell'esercito bolivariano".



Ministro Difesa: "Situazione sotto controllo" - Il ministro della Difesa e comandante in capo della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) ha assicurato via Twitter che la situazione nel Paese è sotto controllo e che gli autori della rivolta sono "vigliacchi" che si sono alzati contro la Costituzione. Tutte le unità militari dispiegate nelle otto regioni del Paese riferiscono di una situazione di normalità nelle caserme sotto la guida dei loro comandanti naturali.



Madrid: "Non appoggeremo un colpo di Stato" - "Non appoggeremo un colpo di Stato in Venezuela". E' la posizione di Madrid, tra i primi Paesi a riconoscere Guaidò come presidente ad interim, ma che di fronte all'appello del leader dell'opposizione venezuelano ad una rivolta delle forze armate invita ad "evitare uno spargimento di sangue". "Sosteniamo un processo democratico pacifico e chiediamo l'immediata convocazione delle elezioni", ha detto la portavoce di Pedro Sanchez, Isabel Celaa.