Venezuela, gli Usa: "Maduro potrebbe finire a Guantanamo"

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, può decidere se finire i suoi giorni su "una spiaggia carina lontano dal Venezuela" oppure in un luogo "come Guantanamo". A dirlo è il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, secondo il quale è meglio che Maduro "si avvalga al più presto del consiglio" di ritirarsi piuttosto "che trovarsi a frequentare un'altra spiaggia" come quella della base Usa a Cuba.