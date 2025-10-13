Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia dopo il Nobel all’oppositrice Machado

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional, il governo di Nicolás Maduro ha giustificato la chiusura come parte di una "riallocazione strategica delle risorse" finalizzata a "rafforzare le alleanze con il Sud del mondo". Nella stessa nota, Caracas ha comunicato che anche la sede diplomatica in Australia è stata chiusa e che le funzioni consolari per i cittadini venezuelani in Norvegia e in Australia saranno gestite attraverso "missioni diplomatiche simultanee", i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni. "Il Venezuela ribadisce che queste azioni riflettono la sua incrollabile volontà di difendere la sovranità nazionale e di contribuire attivamente alla costruzione di un nuovo ordine mondiale basato sulla giustizia, la solidarietà e l'inclusione", si legge nel comunicato ufficiale.