Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia dopo il Nobel all’oppositrice Machado

Caracas parla di "riallocazione strategica delle risorse", ma la decisione arriva a pochi giorni dall’assegnazione del premio alla leader dell’opposizione
Il Venezuela ha deciso di chiudere la propria ambasciata in Norvegia, pochi giorni dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace all'oppositrice María Corina Machado.
La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri norvegese, che ha riferito di aver ricevuto comunicazione ufficiale della chiusura senza alcuna spiegazione da parte di Caracas. "Abbiamo ricevuto informazioni dall'ambasciata venezuelana che ci informano della chiusura, senza fornire motivazioni", ha dichiarato Cecilie Roang, portavoce del dicastero, al quotidiano norvegese VG. Roang ha aggiunto che, nonostante le divergenze politiche, "la Norvegia desidera mantenere aperto il dialogo con il Venezuela e si impegnerà in tal senso".
Secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional, il governo di Nicolás Maduro ha giustificato la chiusura come parte di una "riallocazione strategica delle risorse" finalizzata a "rafforzare le alleanze con il Sud del mondo". Nella stessa nota, Caracas ha comunicato che anche la sede diplomatica in Australia è stata chiusa e che le funzioni consolari per i cittadini venezuelani in Norvegia e in Australia saranno gestite attraverso "missioni diplomatiche simultanee", i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni. "Il Venezuela ribadisce che queste azioni riflettono la sua incrollabile volontà di difendere la sovranità nazionale e di contribuire attivamente alla costruzione di un nuovo ordine mondiale basato sulla giustizia, la solidarietà e l'inclusione", si legge nel comunicato ufficiale.
La decisione arriva in un momento di forte tensione politica. Solo pochi giorni fa, il Comitato Norvegese per il Nobel ha assegnato il Premio per la Pace a María Corina Machado, figura di spicco dell'opposizione venezuelana e critica da anni del governo di Maduro.
Il riconoscimento, accolto con favore dall'opposizione e con irritazione dal regime di Caracas, ha riportato l'attenzione internazionale sulla situazione politica e sui diritti civili nel Paese sudamericano.