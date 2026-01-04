Il numero due dell'Fbi va in pensione subito dopo la cattura di Maduro

"Un ultimo giorno di lavoro impegnativo", quello del vicedirettore uscente dell'Fbi, Dan Bongino, che ha concluso la sua esperienza nell'intelligence lo stesso giorno in cui l'esercito statunitense ha condotto l'operazione per catturare il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. L'Fbi ha gestito il trasporto del leader venezuelano dopo la sua cattura, con la squadra di recupero ostaggi operativa sul campo durante l'attività. Bongino aveva annunciato il 17 dicembre che avrebbe lasciato il Bureau a gennaio. "Domani torno alla vita civile", ha scritto su X. "È stato un anno incredibile grazie alla leadership e alla risolutezza del presidente Trump. È stato un onore di una vita lavorare con il direttore Patel e servire voi, il popolo americano. Ci vediamo dall'altra parte".