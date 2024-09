La Casa Bianca avverte Maduro: "Non escludiamo nulla per futuro"

"Abbiamo emesso sanzioni e non escluderemo nulla per il futuro". Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, aggiungendo che Nicolas Maduro "ha opzioni e decisioni che solo lui può prendere". "La prima decisione che deve prendere è quella di pubblicare tutti i dati e i risultati elettorali in modo che tutti possano vedere come si sono sviluppate quelle elezioni e come e in che misura si sono svolte e fino a che punto hanno davvero soddisfatto la volontà del popolo venezuelano", ha aggiunto Kirby.