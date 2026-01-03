"In Venezuela siamo sempre in allerta, pronti alla guerra"

La donna ha raccontato di aver sentito tremare le finestre verso le 2 di notte e di essersi svegliata pensando a un terremoto. Poi, ha aggiunto, "ho sentito aerei ed esplosioni". Alla luce delle tensioni che in questi giorni sono cresciute tra Stati Uniti e Venezuela, "la maggior parte della gente stava aspettando che succedesse qualcosa di questo tipo. Eravamo in attesa da dicembre, non ci ha colto di sorpresa". Anzi, ha continuato la testimone, "stavamo perdendo l'illusione che accadesse qualcosa". A essere colpiti dalle bombe statunitensi, ha confermato la testimone, sono stati punti strategici, come il porto di La Guaira e l'aeroporto. "Qui in Venezuela siamo sempre in allerta, sempre pronti alla guerra".