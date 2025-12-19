Trump alza la posta in gioco: "Non escludo guerra con il Venezuela, Maduro sa cosa voglio"

Donald Trump non esclude la possibilità di un conflitto con il Venezuela. Il presidente statunitense lo ha detto rispondendo a una domanda nel corso di un'intervista telefonica di Nbc News. "Non ne discuto", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca che poi, pressato dalle domande, ha ribadito come un intervento militare contro il regime di Caracas sia tra le opzioni sul tavolo. Trump non ha escluso nemmeno nuovi raid contro le imbarcazioni ritenute dei narcotrafficanti nel mar dei Caraibi e nuovi sequestri di petroliere. Per quel che riguarda Maduro, il presidente Usa ha poi aggiunto: "Lui sa esattamente cosa voglio".