Trump blocca le petroliere in Venezuela, prezzo del petrolio in rialzo

Un “blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela”. Lo ha comunicato sul social Truth, Donald Trump, specificando che gli Stati Uniti “non permetteranno a un regime ostile di appropriarsi del nostro petrolio, delle nostre terre o di qualsiasi altro bene che devono essere restituiti immediatamente agli Usa”. Una decisione che sta contribuendo a far salire il prezzo del petrolio.