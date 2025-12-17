Trump blocca le petroliere in Venezuela, prezzo del petrolio in rialzo

Le tensioni tra Stati Uniti e Caracas spingono le quotazioni del greggio. Il presidente Usa Trump dispone il blocco totale di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela
Un “blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela”. Lo ha comunicato sul social Truth, Donald Trump, specificando che gli Stati Uniti “non permetteranno a un regime ostile di appropriarsi del nostro petrolio, delle nostre terre o di qualsiasi altro bene che devono essere restituiti immediatamente agli Usa”. Una decisione che sta contribuendo a far salire il prezzo del petrolio.
CONTRO IL REGIME DI MADURO
Per il presidente Usa Trump, il “regime illegittimo di Maduro” sta utilizzando il petrolio per finanziare “il terrorismo legato al traffico di droga, la tratta di esseri umani, gli omicidi e i rapimenti”.
LA REPLICA DI CARACAS
Pronta la replica di Caracas che ha definito “una grottesca minaccia” le parole di Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno cercando di “rubare le ricchezze che appartengono al nostro Paese”.
PETROLIO IN RIALZO
Le tensioni Usa-Venezuela contribuiscono a far salire le quotazioni del greggio. Il contratto Brent scadenza febbraio sale dell’1,46%, a 59,78 dollari al barile. In rialzo anche il Wti scadenza gennaio che supera i 56 dollari al barile. Le quotazioni del petrolio nelle ultime settimane avevano fatto registrare continui ribassi, con il prezzo che sceso sui minimi dal 2021.