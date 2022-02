Venezuela, appello di Guaidó a manifestare contro la "dittatura di Maduro"

Il leader dell'opposizione del Venezuela autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, ha rivolto un appello ai venezuelani a manifestare in massa a Caracas per protestare contro la "dittatura di Maduro" e "salvare il Paese".

Dopo una riunione con numerosi dirigenti nazionali e regionali e con membri della società civile per "unificare la strategia di lotta per recuperare la democrazia", Guaidó ha sottolineato via Twitter che "abbiamo resistito a una dittatura", per cui "uniti e con le azioni raggiungeremo i nostri obiettivi".