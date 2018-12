Velista britannica alla deriva nel Pacifico soccorsa da una nave cargo

Il comandante del cargo ha fatto sapere di non essere in grado di mettere in mare una lancia per recuperare Susie, ma di voler agganciarne la barca per trainarla al sicuro. La velista ha del resto rimesso in funzione uno dei motori di bordo della sua imbarcazione di oltre 10 metri e può quindi manovrare per accostarsi alla nave.



Goodall si trovava al quarto posto degli 8 concorrenti rimasti in gara al momento dell'incidente, avvenuto in condizioni di mare durissime e sotto una tempesta con venti da 60 nodi. Nell'ultimo sos, inviato il 5 dicembre per comunicare la posizione aggiornata, aveva twittato di essere "totalmente stremata", di "aver perso l'albero" e d'essere ferita.