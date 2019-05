Vaticano: stop alimentazione per Lambert è grave violazione dignità

"Desideriamo ribadire la grave violazione della dignità della persona, che l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione comportano". E' la posizione del dicastero vaticano Laici-famiglia-vita e della Pontificia Accademia Vita sul caso di Vincent Lambert, il tetraplegico francese in stato vegetativo al centro di una lunga battaglia legale. Per lui i trattamenti erano stati interrotti lunedì e poi ripristinati in attesa del pronunciamento Onu.