Vaticano, Becciu: "La verità emergerà e il fango si scioglierà"

"Ho la fondata speranza che la verità emergerà e che tutto il fango gettato su di noi si scioglierà come neve al sole".

È quanto scrive il cardinale Angelo Becciu in una lettera pubblicata dal vescovo di Ozieri (Sassari), mons. Corrado Melis, in cui giustifica la sua assenza alla festa locale in onore di Santa Sabina a causa dell'invito di Papa Francesco a partecipare al Concistoro e all'incontro con i cardinali di tutto il mondo. "Il gesto del Santo Padre ci conforta e alimenta la nostra fiducia", si legge ancora nella missiva.