Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'iniziativa culturale

Varsavia, nasce "Metroteka": la biblioteca in metropolitana "anti-cellulare"

Il progetto incentiva i pendolari alla lettura. Giardino idroponico, 16.000 libri e caffè gratis: tutti i servizi

10 Set 2025 - 06:45
© Dal Web

© Dal Web

A Varsavia è stata aperta una biblioteca in una stazione della metropolitana per disincentivare residenti e pendolari a usare il cellulare. È il progetto intitolato "Metroteka" e l'obiettivo è quello di incoraggiare le persone a leggere un libro e di conseguenza a scollegarsi dal mondo digitale. Metroteka è un'iniziativa innovativa ed è stata inaugurata il 4 settembre 2025 nella stazione della metropolitana Kondratowicza della linea M2, nel quartiere Targówek della capitale della Polonia. 

Leggi anche

Giappone, la Biblioteca nazionale esclude le "schede digitali" dei videogiochi Nintendo

L'offerta

 Questa biblioteca di 150 metri quadrati offre due aree lettura per adulti e bambini, oltre a uno spazio pubblico per eventi. L'archivio di Metroteka può contare all'incirca 16.000 libri che possono essere presi in prestito attraverso un sistema di microchip contactless. Il servizio è particolarmente efficiente poiché il prelievo dei libri avviene in modo immediato e la restituzione, attraverso il corner dedicato, è disponibile 24 ore su 24. L'offerta di questa biblioteca all'avanguardia non finisce qui: i visitatori possono consultare un computer per navigare su internet e godersi gratuitamente un caffè o una cioccolata calda. Un altro aspetto che rende questo progetto iconico è il suo giardino idroponico, che si sviluppa verticalmente e non ha bisogno di luce solare naturale o terra, coltiva erbe aromatiche fresche come basilico e origano e fiori. "Il nostro sogno è che Metroteka diventi un centro educativo e culturale, e non solo un luogo da cui si prendono in prestito i libri", ha detto la vicedirettrice Grażyna Strzelczak-Batkowska.

La crisi dei libri in Polonia

 Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crisi per l'editoria polacca e si propone come manovra per arginarla. Secondo un'indagine annuale della Biblioteca Nazionale Polacca solo il 41% degli intervistati aveva letto almeno un libro nel 2024, in calo rispetto alla quota di oltre il 50% tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. A questo fenomeno ha contribuito anche un fattore storico: la Polonia ha perso più del 70% delle sue librerie durante la seconda guerra mondiale. 

Ti potrebbe interessare

biblioteca
varsavia
metropolitana

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema