Varsavia, nasce "Metroteka": la biblioteca in metropolitana "anti-cellulare"

Questa biblioteca di 150 metri quadrati offre due aree lettura per adulti e bambini, oltre a uno spazio pubblico per eventi. L'archivio di Metroteka può contare all'incirca 16.000 libri che possono essere presi in prestito attraverso un sistema di microchip contactless. Il servizio è particolarmente efficiente poiché il prelievo dei libri avviene in modo immediato e la restituzione, attraverso il corner dedicato, è disponibile 24 ore su 24. L'offerta di questa biblioteca all'avanguardia non finisce qui: i visitatori possono consultare un computer per navigare su internet e godersi gratuitamente un caffè o una cioccolata calda. Un altro aspetto che rende questo progetto iconico è il suo giardino idroponico, che si sviluppa verticalmente e non ha bisogno di luce solare naturale o terra, coltiva erbe aromatiche fresche come basilico e origano e fiori. "Il nostro sogno è che Metroteka diventi un centro educativo e culturale, e non solo un luogo da cui si prendono in prestito i libri", ha detto la vicedirettrice Grażyna Strzelczak-Batkowska.