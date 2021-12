Variante Omicron, Giappone vieta ingresso da 10 Paesi africani

Afp

Il Giappone vieterà l'ingresso anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno provenienti dai Paesi africani considerati i focolai della nuova variante Omicron del Covid-19, come Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe. Lo ha detto in una conferenza il portavoce del governo Hirokazu Matsuno, spiegando che la misura rimarrà valida "per qualche tempo".