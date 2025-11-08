Valanga in Nepal, continuano le ricerche dei tre alpinisti dispersi

Le operazioni per ritrovare i tre alpinisti dispersi sul Dolma Khang, in Nepal, proseguono. A portarle avanti, nonostante le difficoltà legate all’altitudine e alle condizioni estreme, sono i soccorritori locali. Che stanno impiegando ogni risorsa, umana e tecnica, per tentare di recuperare i corpi degli italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler, insieme a quello dello sherpa nepalese Padam Tamang. I tre erano stati travolti da una valanga domenica scorsa, mentre si trovavano oltre quota 5.400 metri per attività di acclimatamento nell’ambito di una spedizione internazionale. L’incidente ha coinvolto l’intero gruppo, cogliendolo di sorpresa durante la fase di preparazione in alta quota.